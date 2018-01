Nach dem entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einer möglichen GroKo vom Freitag hat die SPD-Spitze nun die Aufgabe, auch die skeptische Basis von einer erneuten Koalition mit CDU und CSU zu überzeugen. Eine Aufgabe, der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Samstag in Passau nachkam. Vor seiner Rede herrschte im Saal Zurückhaltung: "Ich bin im Moment tatsächlich noch etwas zwiegespalten, weil ich zum einen in einer großen Koalition gewisse Gefahren sehe, aber in Neuwahlen noch größere. Also ich werde wahrscheinlich schlussendlich für eine große Koalition stimmen, weil ich denke, Neuwahlen stärken nur die AFD und alle anderen Parteien werden massiv verlieren." "Grundsätzlich war ich seinerzeit sehr froh über die Aussage von Herrn Schulz. Ich war damals auch seiner Meinung, keine GroKo mehr. Gut, in der Zwischenzeit hat sich ja vieles ergeben, vieles ist verändert. Er ist in einer Situation, wo er im Prinzip nicht anders konnte, als so zu entscheiden, wie er es jetzt getan hat. Ob es gut ist für die Partei ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher." Die Jugendorganisation der Partei hatte früh deutlich gemacht, dass sie gegen eine große Koalition arbeiten werden, für die Jusos wurde mir dem Durchbruch vom Freitag eine Befürchtung wahr: "Der schlimmste Punkt war Integration und Migration für uns. So die Obergrenze der CSU, die es irgendwie ins Papier geschafft hat. Auch die Begrenzung des Nachzugs der Familien kritisieren wir sehr. Für uns war es ein schwerer Tag gestern mit Blick auf Berlin." "Gerade in der Politik sollte man zu seinem Wort stehen und wenn man dann sagt, wir gehen nicht in eine erneute große Koalition und dann macht man es doch, dann verliert die SPD ihren letzten Rest Glaubwürdigkeit. Und dann stehen wir bei der nächsten Wahl bei, bei keine Ahnung was Prozent. Bei 20 minus X Prozent. So geht es nicht einfach. So kann man mit der Partei nicht umgehen." Lars Klingbeil bereitete die SPD-Mitglieder in Passau auf weitere kritische Diskussion vor und gab sich mit Blick auf die Union weiter kämpferisch: "Wir haben 55 Punkte gehabt, die in dem Parteitagsantrag drin waren; die wir durchsetzen sollten. 47 davon haben wir in den Sondierungen erreicht. Es ist richtig; ein wichtiges Thema wie die Bürgerversicherung war mit der Union nicht zu machen. Trotzdem werden wir in möglichen Koalitionsverhandlungen darauf drängen, dass Wartezeiten verkürzt werden. Das wir eine stärkere ärztliche Versorgung im ländlichen Raum bekommen. Wir lassen da nicht locker, dass sind die Themen, die für uns wichtig sind, die für die Menschen im Land wichtig sind. Und wenn wir ein Signal des Parteitags bekommen, werden wir da weiter Druck machen." Die SPD-Spitze will für den Einstieg in die Koalitionsverhandlungen die Zustimmung des Parteitags am 21. Januar einholen. Sollte dann erfolgreich verhandelt werden, müsste die Mitglieder die Schließung einer neuen GroKo bestätigen. Der Weg zu einer Koalition aus CDU, CSU und SPD - er könnte, auch für die Jusos, noch steinig werden.