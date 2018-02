Mit einer klaren Forderung nach mehr Klimaschutz wurden die Koalitionsunterhändler am Samstag vor dem Berliner Konrad-Adenauer-Haus begrüßt. Greenpeace machte Druck auf die Kanzlerin, sie solle jetzt für den Kohleausstief sorgen. Auch Spraykünstler Thomas Baumgärtel war am Samstag vor die CDU-Zentrale gekommen. "Seit über dreißig Jahren kämpfe ich nun mit der Spray-Banane für die Freiheit der Kunst, für die Meinungsfreiheit. Und in dem Fall nicht nur für die Kunst sondern ich jetzt seit genau 20 Jahren als Mitglied von Mehr Demokratie e.V. kämpfe ich für eine Form von politischer Mitbestimmung durch Volksabstimmung." Diese Nachricht ging an die Unterhändler von Union und SPD . Noch am Freitag hatten sie vorsichtigen Optimismus anklingen lassen - man werde die Verhandlungen sicher noch am Wochenende abschließen können. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer formulierte es am Samstagvormittag so: "Mein Parteivorsitzender sagt, sein Zug geht um 16 Uhr am Sonntag. Geht genauer gesagt um 16 Uhr fünf. Ich kann auch das Gleis dazu sagen. Also das ist meine Vorgabe. Dankeschön." Es gebe noch eine "Liste mit den großen Brocken", so Scheuer. SPD-Vize Manuela Schwesig forderte erneut Kompromissbereitschaft der Union bei der Abschaffung bestimmter Beschäftigungsverhältnisse und der sogenannten Zwei-Klassen-Medizin. "Ich erwarte, dass wir uns bei der sachgrundlosen Befristung einigen. Ich glaube, dass Frau Merkel nicht erklären kann, warum es dort keine Bewegung geben sollte." Nach der Ankunft am Morgen berieten die Parteien dann zunächst im kleinen Kreis. Dabei sei es etwa bei Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sowie dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer um das Thema Gesundheit gegangen, hieß es in Parteikreisen. In der sogenannten 15er-Runde der Spitzenpolitiker sollen dann die Themen Landwirtschaft, Kommunen, Wohnen besprochen werden. Ab 15 Uhr standen Finanzen auf der Tagesordnung.