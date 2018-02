Die SPD-Zentrale am Freitagabend. Das Willy-Brandt-Haus ist am Wochenende einer der Schauplätze des "möglichen" Endspurts von Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Zuletzt hatten sich die Parteichefs hier optimistisch geäußert, das man die noch strittigen Punkte noch am Wochenende werde klären können, hieß es von Seiten der Sozialdemokraten, von CDU und CSU. Die 18 Arbeitsgruppen präsentierten im großen Kreis der 91 Unterhändler ihre Ergebnisse. Einigen konnten sich die Parteien unter anderem auf eine Erhöhung des Kindergelds, eine Limitierung der Zuwandererzahlen pro auf maximal 220.000 Menschen und den Ausbau des Bahnverkehrs. Einige Streitpunkte wie Mietrecht, Wohnen und Arbeitsrecht sollen am Samstag ausgeräumt werden. Offen ist auch die von der SPD geforderte mögliche Abschaffung der sogenannten Zwei-Klassen-Medizin und von sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen. Union und SPD hoffen, die Verhandlungen am Sonntag abschließen zu können. Zur Sicherheit, so hieß es aus Verhandlerkreisen, habe man aber zwei Tage Puffer eingeplant.