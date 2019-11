HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON Malu Dreyer, kommissarische SPD-Chefin: "Das ist etwas, worauf wir lange hingearbeitet haben, dass Männer und Frauen, die lange gearbeitet haben, 35 Jahre und mehr, die Kinder gepflegt haben oder die Kinder erzogen haben oder Menschen gepflegt haben, dass sie die Möglichkeit haben, am Ende ihrer Arbeitszeit wirklich eine Rente zu haben, die das honoriert, was ihre Lebensleistung war und ist. Deshalb bin ich auch sehr froh über unseren Kompromiss. Denn vor allem Frauen wird diese Grundrente nutzen. Fünf, vier für vier von fünf Beziehern werden in Zukunft die Frauen sein. Und das ist deshalb auch ein starkes frauenpolitische Signal. Uns als Sozialdemokraten in der Koalition war immer wichtig, dass Menschen, die lange gearbeitet haben, am Ende auch eine Rente haben, die über Grundsicherung liegt, und dass sie eben nicht vor ein Amt gehen müssen und stundenlang über Formulare ihre ganzen Verhältnisse offenlegen müssen, sondern dass sie sehr unbürokratisch, sehr bürgernah diese Grundrente erhalten werden." O-TON Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Chefin: "Eine Lösung, die deutlich macht: Zugang in dieses neue System der Grundrente bekommt derjenige, der einen Bedarf hat. Und der Bedarf wird abgeprüft durch eine umfassende Einkommens-Feststellung und Einkommens-Prüfung. Wir sind uns dabei auch einig, dass dies ein Beitrag ist, um Altersarmut zu bekämpfen. Wir waren uns aber auch einig, dass es wichtig ist, dass wir Altersarmut in ihrer Entstehung verhindern. Und deswegen haben wir heute auch dazu ein Maßnahmenpaket beschlossen, wie wir die geltenden Freigrenzen für Versorgungsbezüge bei der Frage der Doppelverbeitragung von betrieblichen Renten, wie wir das anders gestalten können, um die Ungerechtigkeiten, die viele beklagen, sozusagen umwandeln können in eine bessere Reglung."