GroKo in Berlin? SPD und CDU streben Koalitionsverhandlungen an

Nach Wahlwiederholung GroKo in Berlin? SPD und CDU streben Koalitionsverhandlungen an

In Berlin bahnt sich ein Regierungswechsel an: Nachdem die CDU die Abgeordnetenhauswahl haushoch gewonnen hatte, streben die Christdemokraten und SPD offenbar eine gemeinsame Koalition an.

Die Zeichen stehen auf Schwarz-Rot: Die Berliner CDU strebt nach der Abgeordnetenhauswahl offenbar eine gemeinsame Regierung mit der SPD an. Das berichteten "Spiegel" und "Tagesspiegel" am Mittwoch. Demnach wollen die Christdemokraten, die bei der Wahlwiederholung in der Bundeshauptstadt mit großem Vorsprung gewannen, in Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten treten.

Am Mittwochabend teilte SPD-Vorstandsmitglied Kevin Hönicke bei Twitter mit: Die SPD in Berlin will Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlsieger CDU aufnehmen. Auch CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner schlägt laut Parteikreisen ein Bündnis mit der SPD vor, der CDU-Landesvorstand will am Donnerstag darüber entscheiden.

Das Sondierungsteam der CDU wolle dem Landesvorstand eine entsprechende Empfehlung unterbreiten, berichtete der "Tagesspiegel". Offiziell soll die Lage eigentlich erst am Donnerstag im CDU-Landesvorstand erörtert werden.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass auch die SPD-Landesspitze zu Koalitionsverhandlungen mit der CDU tendiert. Die Regierende Bürgermeisterin und Landesparteivorsitzende Franziska Giffey favorisiert laut Medienberichten diese Juniorrolle und würde dafür ihr Amt an der Regierungsspitze aufgeben. Denkbar ist, dass sie in einer schwarz-roten Koalition einen Senatsposten übernimmt. Spekuliert wird über eine Art "Super-Ministerium" mit besonderer Machtfülle. Ob der Landesvorstand der Sozialdemokraten mitmacht, ist aber offen.

Möglich sind auch eine schwarz-grüne Zweierkoalition – oder die Fortsetzung des bei der Wahl abgestraften bisherigen Dreierbündnisses von SPD, Grünen und Linken. Beide Optionen erscheinen nun zunehmend unrealistisch.

Das Ende von Rot-Grün-Rot in Berlin?

Die SPD landete bei der Wiederholungswahl nur hauchdünn vor den Grünen und mit klarem Abstand hinter der CDU. Die Linke will sich am Freitag bei einem Parteitag mit der Koalitionsfrage beschäftigen. Der Landesvorstand sprach sich bereits für Rot-Grün-Rot aus. Die Grünen haben für kommenden Dienstag einen Kleinen Parteitag angekündigt, eine Koalitionsempfehlung wird aber noch für diese Woche erwartet.

Giffeys erklärtes Wahlziel war, die SPD zur stärksten Partei zu machen. Damit ist sie gescheitert. Danach hat sie erklärt, nicht an ihrem Amt als Regierungschefin zu kleben. Doch es gibt viele Stimmen für eine Fortsetzung der alten Koalition – mit einer SPD-Regierungschefin. Die Jusos etwa lehnen eine Koalition mit der CDU entschieden ab. Andere in der SPD plädieren nach dem Wahldebakel für neue Wege.

Der Wahlsieger CDU hat sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen jeweils drei mehrstündige Sondierungsgespräche geführt. Nach Angaben der Sondierungsteams ist es in beiden Fällen gelungen, Lösungen für Streitfragen zu finden. CDU-Landeschef Kai Wegner hat danach nicht erkennen lassen, mit wem er lieber regieren würde. Im Wahlkampf hatte die CDU insbesondere die Grünen etwa bei verkehrspolitischen Themen immer wieder attackiert.

Die grüne Umweltsenatorin Bettina Jarasch hat als Spitzenkandidatin im Wahlkampf gesagt, ihr Ziel sei die Fortsetzung der bisherigen Koalition unter grüner Führung. Die Grünen zur stärksten Partei zu machen, ist ihr allerdings auch im zweiten Anlauf nicht gelungen. Inhaltlich liegen Grüne und CDU weiter auseinander als SPD und Christdemokraten.

Der Landesvorstand der Linken will dem Landesparteitag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen empfehlen. Für die Linke gibt es nur diese eine Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung. Die Landesvorsitzende Katina Schubert und andere Linke warnten, bei einer schwarz-roten Koalition drohe der Stadt ein sozialer wie gesellschaftlicher Rollback.