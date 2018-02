Ein Selfie sagt mehr als tausend Statements. Um 10.37 schickte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil das Foto an die von ihm neu eingerichtete WhatsApp-Gruppe für die Mitglieder der Partei. "Müde. Aber zufrieden. Der Vertrag steht."

stern-Politikchef Lorenz Wolf-Doettinchem sieht jedoch die eigentliche Botschaft im Foto:

"Im Zentrum: die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Sie hatte mit ihrer Rede auf dem Parteitag bereits die Debatte um den Eintritt in Koalitionsverhandlungen entschieden. Neben ihr: der erste Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz. Er ist der mächtige Vorsitzende der Antragskommission der SPD und der Verhandlungsführer in der Frage der Finanzen. Er könnte nun Vizekanzler und Bundesfinanzminister in Berlin werden Klein im Hintergrund, fast verdeckt, der Mann, der formal der Chef sein sollte: der SPD-Vorsitzende Martin Schulz. Ob er es noch schafft sich in Auswärtige Amt zu retten? Oder muss er auf ein Ministeramt verzichten, um die SPD-Basis nicht mit einem weiteren Wortbruch provozieren. In den nächsten drei Wochen stimmen die Genossen über den Koalitionsvertrag ab. Schulz hatte versprochen, dass er nicht in ein Kabinett Merkel eintritt. Jetzt sind seine Tage offenkundig gezählt. Das neue Machtzentrum der SPD bilden Andrea Nahles und Olaf Scholz. Bilder lügen nicht."