Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet CDU-UNTERHÄNDLER UND WIRTSCHAFTSMINISTER IN NIEDERSACHSEN BERND ALTHUSMANN Womöglich hat die Arbeitsgruppe Wohnen Miete und Stadtentwicklung das dickste Brett gebohrt oder zumindest eines der dicksten Bretter der Koalitionsverhandlungen. Sollte es zu einem Koalitionsvertrag am Ende dieses Tages oder des morgigen Tages kommen, wird ein wichtiger Grundstein gelegt werden für die Familien in Deutschland. Für die Frage des Eigentumserwerbs: Junge Familien werden unterstützt mit einem Baukindergeld von 1200 Euro pro Kind und pro Jahr. Das Ganze wird am Einkommen ausgerichtet werden. Wir werden den Wohnungsbau stark ankurbeln. Wir werden die Investitionsanreize letztendlich deutlich verbessern über Abschreibungsmöglichkeiten. Auch die Wohnungsbauprämie soll einen entscheidenden Anteil daran haben, dass die Eigentums Quote als wesentliche Grundlage für den Wohlstand in Deutschland weiter erhöht werden wird.