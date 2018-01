Neue Woche, nächste Runde: Vertreter von CDU, CSU und SPD haben am Montag verlauten lassen, dass sie im Fall einer erneuten Regierungsbildung den Spitzensteuersatz später greifen lassen wollen. Das solle zum Beispiel Facharbeiter entlasten. Am Morgen begann im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin der zweite Verhandlungstag der Sondierungen, die bis Donnerstag dauern sollen. Unions-Fraktionschef Volker Kauder zeigte sich dabei vorsichtiger als manche seiner Unions-Kollegen: O-Ton: "Wir haben gestern schon gute Fortschritte erzielt in den Facharbeitsgruppen, aber es bleibt noch eine Menge zu tun. Aber wenn wir uns alle anstrengen und die Atmosphäre weiter so gut ist wie sie in den letzten Tagen war, könnte es vielleicht etwas werden. " Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz sagte wie andere Prominente seiner Partei, man lege großen Wert auf eine neue EU-Politik einer künftigen deutschen Regierung: O-Ton: "Wir werden heute morgen vor allen Dingen unter den Parteivorsitzenden über das Europa-Kapitel reden. Der gestrige Tag hat in einer sehr konstruktiven Atmosphäre stattgefunden und wir hoffen, dass das auch heute, wo die Union der Gastgeber ist, in dieser Atmosphäre fortgesetzt werden kann. Europa wird ganz sicher eines der ganz großen Themen einer wie auch immer gearteten zukünftigen Bundesregierung sein müssen. " Im Verlaufe dieser Woche sollte klar werden, ob die SPD-Führung empfiehlt, dass der baldige SPD-Parteitag für erneute Koalitionsverhandlungen plädiert. Es scheint weiterhin erhebliche Meinungsverschiedenheiten zu geben, etwa bei den Themen Steuern sowie Flüchtlings- und Gesundheitspolitik.