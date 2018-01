CDU, CSU und SPD haben am Sonntagabend die erste von fünf geplanten Sondierungsrunden beendet. In einer abgestimmten Erklärung bezeichnete SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die Gespräche im Willy-Brandt-Haus in Berlin danach als "ernsthaft, konstruktiv und offen." "Das ist eine besondere politische Situation in der SPD, CDU und CSU heute hier zusammengekommen sind. Und das ist auch gleich zu Beginn der Sondierung deutlich geworden: Wir alle sind uns der Verantwortung, die wir für die Zukunft Deutschlands und Europa gemeinsam tragen bewusst. Die drei Parteivorsitzenden haben in den Eingangsstatements deutlich gemacht, auch angesichts des Wahlergebnisses, dass es ein Weiter-so nicht geben kann." Einzelheiten über die Teilergebnisse der 15 Arbeitsgruppen wollten er und andere Politiker der drei Parteien nicht nennen, weil Vertraulichkeit vereinbart worden sei. Bis Donnerstag soll feststehen, ob die SPD-Führung danach einem Parteitag die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für eine erneute große Koalition gibt.