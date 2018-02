Spitzenvertreter von Union und SPD haben verlauten lassen, man wolle die laufenden Koalitionsverhandlungen am Dienstag abschließen. Man gehe jetzt in die Schlussrunde, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Montagabend in Berlin. O-Ton: "Ich kann sagen, dass alle gewillt sind zu Lösungen zu kommen. Aber wir sehen eben auch, dass die Gespräche kontrovers sind, dass sie intensiv sind und wir noch Zeit brauchen wenn wir gründlich über diese Themen auch verhandeln wollen." Strittig sind laut Klingbeil unter anderem das Arbeitsrecht und die Gesundheitspolitik. Es stünden jetzt die kontroversen Themen auf der Tagesordnung. Man sei da "ganz gut vorangekommen". Die 15er-Runde der Spitzen von CDU, CSU und SPD hatte laut Parteikreisen am Abend noch weiter über die Gesundheitspolitik beraten.