Es ist die Anti-GroKo-Tour, die Kevin Kühnert derzeit durch die Lande führt. Am Wochenende noch Wernigerode, am Montag dann Berlin. Der Vorsitzende der Jusos, der Nachwuchsorganisation der SPD, stellt sich klar gegen das Sondierungsergebnis vom Freitag - und lehnt eine erneute große Koalition ab. In der Hauptstadt machte er am Montag erneut seinen Standpunkt deutlich. "Die Gemeinsamkeiten von Union und SPD sind über die letzten Jahre aufgebraucht worden und es braucht andere politische Modelle in Deutschland." Eine Minderheitsregierung etwa, das können sich die Jusos gut vorstellen. Damit erhöht Kühnert den Druck auf SPD-Chef Martin Schulz, der seit der Vorlage des 28-seitigen Sondierungspapiers bei den Unionsparteien im Wort steht - vorausgesetzt der Parteitag der SPD stimmt der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu. Doch der Rückhalt scheint zu bröckeln. Neben den Jusos sprach sich auch die SPD in Sachsen-Anhalt gegen das Ergebnis der Sondierungen aus. Es sei nicht genug erreicht worden, keine Bürgerversicherung, keine Steuererhöhungen - und dann noch die Einführung einer faktischen Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen. Die CSU erinnerte zu Wochenbeginn vorsichtshalber daran, dass es am Ergebnispapier nichts mehr zu rütteln gebe. CSU-Chef Horst Seehofer. "Sondierungsergebnisse sind seit Menschengedenken die Grundlage für Koalitionsverhandlungen. In den Sondierungen wird ja ein Interessensausgleich durchgeführt. Den haben wir durchgeführt, und man kann jetzt nicht einseitig nach der Sondierung aufsatteln mit Dingen, die man in der Sondierung nicht durchsetzen konnte." Die CSU wolle die große Koalition, so Seehofer. Er hoffe, dass Martin Schulz werde überzeugen können. Für Schulz, die SPD und auch für Seehofers CSU schlägt am Wochenende die Stunde der Wahrheit. Fast vier Monate nach der Bundestagswahl wird der Parteitag sein Einverständnis zur Aufnahme von Koalitionsgesprächen geben - oder auch nicht.