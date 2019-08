Die 2015 eingeführte Mietpreisbremse wird bis 2025 verlängert und zudem zugunsten der Mieter verschärft. Darauf haben sich Union und SPD am Sonntag beim Koalitionsausschuss im Kanzleramt geeinigt. Mieter sollen künftig 30 Monate lang Geld zurückfordern können, sollte sich zeigen, dass ein Vermieter überhöhte Mieten kassiert hat. Die Regierung will dazu auch die Dynamik bei der Erhöhung der Mieten vor allem in Ballungsgebieten bremsen. Dazu soll der Berechnungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete künftig von vier auf sechs Jahre ausgeweitet werden. Die ortsübliche Vergleichsmiete wird dadurch zugunsten der Mieter eher geringer ausfallen. Der Mietendeckel schreibt in von den Ländern festgelegten Gebieten vor, dass bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen die Miete höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Die Bundesregierung sei entschlossen zu handeln, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer: "Meine Damen und Herren, es ist oft genug in den letzten Monaten gesagt worden, dass bezahlbarer Wohnraum die soziale Frage unserer Zeit ist. Dementsprechend hat die Bundesregierung in den letzten Monaten gehandelt und wir haben heute weitere Schritte beschlossen, um dieses Ziel weiter umzusetzen." Nicht nur Mieter, auch Käufer von Wohneigentum sollen entlastet werden. Künftig soll die Maklergebühr für den Käufer auf maximal 50 Prozent begrenzt werden. Dies soll zudem nur dann gelten, wenn der Auftraggeber - in der Regel der Verkäufer einer Immobilie - seinen Anteil bezahlt hat. Seehofer und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht betonten, das Maßnahmenpaket und die verschärfte Mietpreisbremse würden die Bautätigkeit nicht mindern. Die Zahl der zuletzt gesunkenen Baugenehmigungen dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bauwirtschaft brumme, betonte Seehofer.