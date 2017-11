Nach dem Rückzug der FDP aus den Sondierungsgesprächen haben auch CSU und Grüne auf den Abbruch der Verhandlungen reagiert. CSU-Chef Horst Seehofer zeigte sich in der Nacht zum Montag überrascht. "Ich bin über weite Strecken des heutigen Tages davon ausgegangen, dass es am Ende dieses Tages auch zur Regierungsbildung oder zur Koalitionsbildung kommen kann, im Sinne von Sondierungsergebnissen, die wir unseren Parteigremien vorlegen können." Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir sagte, eine Verständigung wäre möglich gewesen. "Guten Willen vorausgesetzt. Wir waren zu dieser Verständigung bis zur letzten Sekunde bereit, auch da noch mal weiter zu gehen, wo man eigentlich nicht mehr weitergehen kann. Aber das setzt eben voraus, dass alle diese Bereitschaft haben. Und ein Partner hatte sie heute Abend offensichtlich nicht. Und er hatte sich nicht erst heute Abend offensichtlich nicht, sondern er hatte sie wohl schon am Start des Tages offensichtlich nicht. Ich finde, meine Partei Bündnis 90/Die Grünen hat sich da wirklich toll präsentiert." Seine Co-Vorsitzende Katrin Göring-Eckardt bedankte sich ausdrücklich bei Angela Merkel für ihre Dialogbereitschaft. CDU, CSU, FDP und Grüne hatten am Sonntag einen letzten Versuch unternommen, sich auf die Grundzüge eines gemeinsamen Regierungspapiers zu einigen. Noch am Abend äußerten sich Unions-Politiker optimistisch, dass eine Einigung gelingen könnte. Aber dann trat Lindner zusammen mit der Führungsspitze der Liberalen vor die Kameras. In den vergangenen Wochen war immer wieder spekuliert worden, ob die FDP die Verhandlungen würde platzen lassen. Hintergrund war die Vermutung, dass Lindner seine Partei lieber in die Opposition führen würde. Der FDP-Chef kritisierte dagegen nach dem Abbruch der Gespräche, allen Parteien seien sich der Dramatik der Situation bewusst gewesen - und dennoch habe es keine ausreichenden Zugeständnisse gegeben. Bleiben die Sozialdemokraten bei ihrer Aussage, nicht regieren zu wollen, gäbe es wohl als Alternativen nur Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung. Die Linken forderten noch in der Nacht einen neuen Urnengang.