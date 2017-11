Grünen-Chef Cem Özdemir hat seine Partei dazu aufgerufen, nach dem Scheitern der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition gezielt um FDP-Wähler zu werben. Die Grünen sollten sich um diejenigen FDP-Anhänger bemühen, die nicht antieuropäisch seien und vor allem den Staat zurückdrängen wollten, sagte Özdemir auf dem Grünen-Parteitag am Samstag in Berlin. Und er fuhr fort: "Wir haben uns der Verantwortung gestellt obwohl von Anfang an klar war, dass der Weg nach Jamaika für uns Grüne der längste Weg ist. Und wir werden weiterhin - das will ich ausdrücklich sagen - nach vorne gerichtet unseren Beitrag leisten und unsere Verantwortung ernst nehmen. Wo immer wir gefragt werden. Denn für uns gilt nicht die Parole 'Erst die Partei dann das Land' sondern umgekehrt heißt es bei Bündnis 90 / Die Grünen 'Erst kommt das Land und dann kommt die Partei', liebe Freundinnen und Freunde." Und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt berichtete den Delegierten am Samstag in Berlin aus den wochenlangen Sondierungsverhandlungen mit der FDP und was sie da unter anderem besonders verärgert hat. "Und wenn ich über irgendetwas wütend und frustriert bin, dann genau darüber, weil die Zeit haben wir einfach nicht mehr, wir haben nicht mehr so viel Zeit dafür zu sorgen, dass das Zwei-Grad-Ziel erreicht wird. Und wenn 50 Unternehmen, und das sind nicht die üblichen Verdächtigen gewesen, wenn 50 Unternehmen sagen 'Ja, wir sind dabei, wir wollen mitmachen, dann ist das doch eigentlich ein Auftrag. Auch an eine Konservative, auch eine liberal-ökonomische Partei zu sagen 'da machen wir mit'. Diese Chance ist verpasst und damit ist verpasst, dass Deutschland endlich wieder ganz vorn sein könnte. Ökonomisch und ökologisch liebe Freundinnen und Freunde." Von den allermeisten der rund 800 Delegierten gab es für ihre Unterhändler der geplatzten Sondierungsgespräche Lob und Dank. Daher dann auch stehender Applaus für die 14 Vertreter unter Leitung der Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir. Und die meisten Grünen stellen sich nun angesichts der Überlegungen in der SPD, die große Koalition wieder aufleben zu lassen, bereits auf den Verbleib in der Opposition ein.