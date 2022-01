SPD und FDP hatten sich bereits hinter ihn gestellt, nun unterstützen auch die Grünen eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Grünen unterstützen die Kandidatur von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit. Steinmeier sei ein "sehr guter und hoch angesehener Bundespräsident, der sich in seiner ersten Amtszeit große Verdienste um unser Land erworben hat", erklärten die Spitzen von Partei und Fraktion am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme. Deswegen würden die Grünen ihren Wahlleuten empfehlen, Steinmeier bei der Wahl am 13. Februar in der Bundesversammlung ihre Stimmen zu geben.

Mehr in Kürze.