Die Bundesregierung besteht im Streit über die Ausgestaltung der Grundrente auf einer Bedürftigkeitsprüfung. Kanzlerin Merkel ließ am Montag über die stellvertretende Regierungssprecherin verlauten, dass gemäß Koalitionsvertrag die Grundrente an eine Bedürftigkeitsprüfung gebunden sei. Das sei die gemeinsame Arbeitsgrundlage der Koalition. Der Vorsitzende der CSU und bayrische Ministerpräsident Markus Söder sagte München, er teile diese Position: O-Ton: "Insbesondere gibt es viele Fragen was die Kostenstruktur betrifft, aber auch die Bedürftigkeitsprüfung, die doch relativ wahllos an der Stelle stattfindet. Ich glaube, dass es erstens einmal ein Thema, was auch der Finanzminister sagen kann, der Bundesfinanzminister, was er für finanzierbar hält. Ich habe gehört, dass er dieser Tage eher warnt vor zu vielen Ausgaben." Beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB sieht man das anders, wie Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Montag in Berlin sagte: O-Ton: "Eine Bedürftigkeitsprüfung ist ausgesprochen bürokratisch und schickt die Menschen, die mehr verdient hätten, erst einmal zum Amt, um anschließend zu schauen, ob man es aufstocken kann. Ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Da finde ich es sehr gut, dass der Vorschlag von Heil direkt bei der Rente und der Aufwertung der Rente ansetzt." Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte dieser Tage Pläne für eine steuerfinanzierte Grundrente vorgelegt. Diese Grundrente solle auf eine Bedürftigskeitsprüfung verzichten und dürfte die Steuerzahlenden mehrere Milliarden Euro pro Jahr kosten. Die genaue Finanzierung und Ausgestaltung sind bisher allerdings offen.