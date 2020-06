Sehen Sie im Video: "Enormes Pandemierisiko" – so begründet Laschet den Lockdown in der Region Gütersloh.





O-Ton Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident NRW: "Wir haben es im Kreis Gütersloh mit dem bisher größten einzelnen Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland zu tun. Und wir haben eine besondere Lage durch die Streuung der Orte und auch die Internationalität der Tönnies-Belegschaft, birgt dieser Ausbruch ein enormes Pandemierisiko. Innerhalb der Firma Tönnies lässt sich das Zentrum lokalisieren auf die Zerteilung des Fleisches. Also da, wo hart gearbeitet wird, wo auch es laut ist, wo die Kühle da ist, wo all die schlechten Arbeitsbedingungen da sind. Da ist die Inflationszahl am höchsten. Bei anderen Mitarbeitern, die irgendwo weiter weg sind, sind die Zahlen geringer, so dass wir das Geschehen lokalisieren konnten. Aber bei Nichtmitarbeitern von Tönnies im Kreis Gütersloh haben wir lediglich 24 Infizierte im gesamten Kreis Gütersloh. Das würde rechtfertigen, zu sagen, ähnlich wie bei einer Flüchtlingsunterkunft, ähnlich wie bei anderen alten Einrichtungen und anderen, die wir in Deutschland haben, das Ereignis ist lokalisierbar. Wir gehen trotzdem einen Schritt weiter, weil Vorsicht geboten ist. Und anders als in Thüringen, auch in Niedersachsen oder anderen Orten auch in Nordrhein-Westfalen, werden wir für den gesamten Kreis Gütersloh einen Lockdown verfügen. Der Zweck ist, die Situation zu beruhigen. Die Testungen jetzt auszuweiten, um festzustellen, ob auch über die Mitarbeiter von Tönnies hinaus in der Bevölkerung der Virus bereits verbreitet ist oder nicht."