Sehen Sie im Video: Bundesanwalt über Halle-Attentäter Stephan B.– "Neue Dimension von Menschenverachtung"





Vertreter der Generalbundesanwaltschaft, Bundesanwalt Kai Lohse: "Es ist doch für mich eine neue Dimension der Menschenverachtung, die durch diese Tat in Deutschland stattgefunden hat. Wir haben in der Anklage bewusst die Tatvorwürfe sehr breit gefasst, um alle verschiedenen Phasen des Ablaufs damit herein zu nehmen. Es sind insgesamt 13 Tatkomplexe, die wir angeklagt haben. Darunter sind zwei vollendete Mordtaten. Es sind insgesamt 68 Fälle des versuchten Mordes, versuchter Mord zum Nachteil von 68 Menschen. Es sind Taten, darunter der schweren räuberischen Erpressung mit versuchten Todesfolgen, der gefährlichen Körperverletzung, auch der fahrlässigen Körperverletzung, auch der Volksverhetzung." "Es sind einige Charakteristika dabei, die uns beschäftigt haben. Das eine, dass jemand den Holocaust leugnet, unmittelbar bevor er selber sozusagen seinen privaten Vernichtungsfeldzug gegen Menschen jüdischen Glaubens beginnt und ins Werk setzt. Dann die Dimension der Tatplanung. Das Ziel, eine sehr hohe Zahl, eine möglichst hohe Zahl von Opfern zu erzielen und gleichzeitig damit auch in einer globalen Perspektive Nachahmer zu animieren."