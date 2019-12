"Der Vergewaltiger bist du": Dieser kreative Protest aus Südamerika ist nun auch in Deutschland angekommen:

Rund 80 Frauen haben am Dienstagabend in der Hamburger Innenstadt unter anderem gegen sexuelle Gewalt an Frauen und männliche Vorherrschaft demonstriert.

Die Tanzaktion richtet sich gegen die umstrittene chilenische Regierung, der unter anderem Missbrauch und Tatenlosigkeit in der Strafverfolgung von Gewaltdelikten gegen Frauen vorgeworfen wird.

Mit verbundenen Augen und teilweise mit Kunstblut verschmierten Gesichtern wollen die Aktivistinnen auf die Blindheit der Justiz und die Unterdrückung durch das Patriarchat aufmerksam machen.

O-TON aus Protest "Der Patriarchat ist ein Richter, der uns verurteilt, weil wir geboren wurden. Und unsere Strafe ist die Gewalt, die du siehst. Es ist Frauenmord, Straffreiheit für meinen Mörder. Es ist das Verschwinden. Es ist Vergewaltigung. Die Schuld habe weder ich noch der Ort, an dem ich war, noch meine Kleidung.

Der Vergewaltiger bist du. Der Vergewaltiger bist du. Es sind die Bullen, die Richter, der Staat und der Präsident. Der Unterdrückerstaat ist ein Mann, der vergewaltigt. Der Vergewaltiger bist du. Der Vergewaltiger bist du."

Vorbild für die feministische Performance in Hamburg ist die Aktion in Chiles Hauptstadt Santiago. Inzwischen findet sie weltweit viele Nachahmer – so erstmals auch in Deutschland.

O-TON Organisatorinnen "Wir haben das tatsächlich innerhalb von drei Tagen organisiert, über Facebook und Whatsapp, alles schnell und improvisiert, weil es einfach nötig war, dass es so schnell wie möglich geht."

Anders als in Chile wird die Choreografie in Hamburg auch zweisprachig aufgeführt. Nach dem spanischen "Original" ist die deutsche Übersetzung dran.

Weiterer O-TON Proteste

Die Organisatorinnen erhoffen sich von der Aktion Aufmerksamkeit für die anhaltenden Probleme in ihrem Land und internationale Solidarität:

O-TON "Es ist leider so, dass überall auf der Welt nicht nur die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, sondern auch wir Frauen und unsere Rechte. Das passiert überall auf der Welt, nicht nur in Chile. Ganz Lateinamerika ist momentan davon betroffen."

Auch in Brasilien, Peru oder Kolumbien gehen aktuell viele Tausende Frauen auf die Straße, um für ihre Rechte einzustehen.

In Lateinamerika und in der Karibik ist die Rate sexueller Gewalt gegen Frauen außerhalb von Beziehungen am höchsten. (Quelle: UNO-Bericht)

Belästigung, Übergriffe und Vergewaltigung bis hin zum Femizid sind in der Region an der Tagesordnung.

Die chilenische Frauenrechtsorganisation Red Chilena zählt allein im Jahr 2019 insgesamt 57 Frauenmorde.

Die tanzenden Demonstrantinnen in Hamburg beweisen eindrucksvoll, dass sie diese Entwicklung nicht länger hinnehmen werden.