HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON FDP-VORSITZENDER CHRISTIAN LINDNER "Wir hoffen jetzt, dass es für die Bürgerschaft reicht. Es ist klar ein ganz schwieriger Wahlkampf gewesen. Erst ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rot und Grün, dann die Irritationen nach dem Fehler von Thüringen. Dass jetzt wir eine Aussicht haben, der Bürgerschaft weiter anzugehören, das ist zumindest in dieser sehr schwierigen Lage einen Trost." "Die AfD gehört dem Parlament nicht an. Ich gehöre nicht zu denen, die sich über Misserfolge von Wettbewerbern freuen kann. Im Fall der AfD mache ich allerdings eine Ausnahme. Eine solche Partei passt nicht zu unseren demokratischen Grundwerten in Deutschland. Das hat sich jetzt in Erfurt ja noch einmal gezeigt. Und deshalb ist es richtig, dass die Wählerinnen und Wähler dort ein klares Signal gesendet haben."