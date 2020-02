HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT BKA-PRÄSIDENT HOLGER MÜNCH: "Welche Anlässe hätte es gegeben, möglicherweise, um das Risiko, das von dieser Person ausgeht, rechtzeitig zu erkennen? Ich kann Ihnen das noch nicht beantworten. Aber das wird eine der wesentlichen Fragen sein, um die wir uns kümmern. Weil dieser blinde Fleck - wir sind nicht auf dem rechten Auge blind, die Frage ist, was wir damit sehen - haben wir ein hohes Interesse natürlich, den auch so gut wie möglich weiterzuentwickeln." BUNDESJUSTIZMINISTERIN CHRISTINE LAMBRECHT (SPD): "Rechtsterrorismus ist die größte Gefahr für unsere Demokratie aktuell. Das ist ganz klar nachzuvollziehen. Zum einen in Bezug auf die Zahl der Taten, die aus diesem Spektrum kommen, aber auch aufgrund der Intensität. Deswegen muss unser Augenmerk, unser Hauptaugenmerk auch auf diese Bekämpfung gerichtet sein. Und das ist es auch." BUNDESINNENMINISTER HORST SEEHOFER (CSU): "Wir werden die Polizeipräsenz in ganz Deutschland erhöhen. Wir werden sensible Einrichtungen verstärkt überwachen, insbesondere auch Moscheen. Die genaue Analyse läuft mit den Bundesländern. Die Bundespolizei wird die Bundesländer unterstützen, wo sie kann, etwa mit Personal und Sachausstattung. Und wir werden eine hohe Präsenz der Bundespolizei an Bahnhöfen, Flughäfen und im grenznahen Raum gewährleisten."