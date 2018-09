Nach erneuten Gesprächen über die berufliche Zukunft von Hans-Georg Maaßens trat am Sonntagabend sein alter und neuer Dienstherr Horst Seehofer vor die Journalisten. "Der jetzige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen wird zukünftig als Sonderberater beim Bundesminister des Inneren im Range eines Abteilungsleiters, Besoldungsstufe B9 tätig und dort für europäische und internationale Aufgaben zuständig sein." Berichte über eine handfeste Regierungskrise wollte Seehofer nicht bestätigen. "Das kann ich auch heute noch mal wiederholen. Jedenfalls wo ich dabei war gab es zu keinem Zeitpunkt eine Debatte oder eine Androhung über den Bruch der Koalition." Seehofer behauptete außerdem, die nun gefundene Lösung habe bereits bei den ursprünglichen Beratungen am vergangenen Dienstag auf dem Tisch gelegen. SPD-Chefin Nahles ließ das noch am Sonntagabend dementieren. Zuvor hatte auch sie die neue Übereinkunft kommentiert. "Ich habe heute Abend mit den Vorsitzenden der CDU und CSU erneut beraten und ich finde es ist ein sehr gutes Signal, dass wir die Kritik an unserer Entscheidung von Dienstag ernstgenommen haben und auch korrigieren konnten. Ich möchte mich ausdrücklich bei Angela Merkel und Horst Seehofer bedanken, dass sie meine Initiative aufgegriffen haben." Nahles hatte am Freitag mitgeteilt, neu verhandeln zu wollen. "Wir haben darüberhinaus auch festgehalten, dass Gunther Adler, ein ausgewiesener Experte im Bereich Bau/Wohnen, weiter in seiner Funktion als Staatssekretär verbleibt." Adler von der SPD hatte eigentlich seinen Platz für Maaßen räumen und in den Ruhestand versetzt werden sollen. Nach den Beratungen im Kanzleramt gaben die drei Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Nahles eine gemeinsame Erklärung heraus. Die nun vereinbarte Lösung werde zügig und zeitnah umgesetzt. Die SPD hatte sich in den vergagenen Tagen an der vorgesehenen Beförderung Maaßens und an der damit verbundenen höhreren Besoldung gestört. Beides wird nun nicht umgesetzt.