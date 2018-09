Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagt zur Ablösung von Hans-Georg Maaßen als Chef des Verfassungsschutzes: "Wir sind übereingekommen, das Amt des Präsidenten des Bundesamtes neu zu besetzen. Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Nachfolge von Herrn Hans-Georg Maaßen offen ist. Wir haben gestern über die Nachfolge nicht gesprochen. Es ist auch kein Name gefallen, so dass alles, was sie möglicherweise dort zu hören, zum Bereich der Spekulation gehört. Herr Maaßen selbst wird als Staatssekretär mit dem Schwerpunkt Sicherheit hier ins Ministerium wechseln. Er wird die drei Abteilungen Bundespolizei, Cyber- und Informationssicherheit und öffentliche Sicherheit verantworten. Wir haben gestern aber auch klar vereinbart, dass die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht in seine Zuständigkeit fällt, sondern an anderer Stelle im Bundesinnenministerium organisiert wird. Ich habe, wie Sie wissen, von Anfang an im Innenausschuss, nach dem Innenausschuss und auch in den Tagen seither, immer mein Vertrauen gegenüber Herrn Maaßen zum Ausdruck gebracht. Er ist ein kompetenter, integerer Mitarbeiter. Ich habe ihn immer als solchen erlebt. Und er hat, auch darauf möchte ich hinweisen, unter den Bundesinnenministern Schily, Schäuble, de Maizière und Hans-Peter Friedrich schon Dienst getan. Und ich muss Ihnen, ich kann immer nur aus eigenem Erlebnis erzählen, dass wir in diesen sechs Monaten sehr vertrauensvoll in der Sicherheitspolitik zusammengearbeitet haben und dass er hohe Verdienste in seinem Aufgabenbereich erworben hat. Gerade was die Terrorbekämpfung in der Bundesrepublik Deutschland angeht."