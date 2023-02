von Jonas Schulze Pals Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen fällt schon länger durch extreme Äußerungen auf. Nun will ihn die CDU so schnell wie möglich loswerden. Einfach wird das nicht.

Der Mann, den die CDU jetzt loswerden will, war mal Deutschlands oberster Verfassungsschützer. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Es war seine Aufgabe, die freiheitlich demokratische Grundordnung in Deutschland zu verteidigen. Was man dabei tunlichst vermeiden sollte: Selbst politisch extreme Positionen einnehmen. Das macht schließlich blind für potenzielle Gefährder.

Hans-Georg Maaßen tut allerdings genau das. Und es fällt zunehmend schwerer zu glauben, dass er nicht schon als Verfassungsschutzpräsident dachte, was er jetzt sagt und schreibt. Ein paar Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit: