Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat der Bundesregierung den Bericht zu seiner umstrittenen Einschätzung der Chemnitzer Geschehnisse übermittelt: Das Dokument erreichte am Montag das Innenministerium, wie dessen Sprecherin Eleonore Petermann mitteilte. Es wurde auch dem Kanzleramt weitergeleitet.

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz hatte die Echtheit eines Videos von einer möglichen Hetzjagd auf Migranten in Chemnitz in Zweifel gezogen. Zudem äußerte er den Verdacht, es habe sich bei dem Video um eine gezielte Falschinformation gehandelt, "um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken". Nach heftiger Kritik quer durch die Parteien verlangte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntag von Maaßen, bis zum Montag darzulegen, wie er seine Einschätzung begründet. Der übermittelte Bericht wird nun zunächst ausgewertet und bewertet, wie Petermann sagte. Wann die Öffentlichkeit darüber informiert werden könnte, blieb zunächst offen.

Ist Hans-Georg Maaßen noch tragbar?

Die SPD und die Opposition stellten erneut Maaßens Verbleib im Amt infrage, schließlich ist die Aussage zum Video von Chemnitz die erste umstrittene Äußerung des Verfassungsschutzpräsidenten.

Nach Angaben des "Handelsblatts" besteht in einzelnen Bundesländern der Verdacht, dass es mit Blick auf die AfD "undichte Stellen" in den Sicherheitsbehörden, insbesondere dem Bundesamt für Verfassungsschutz, gebe. In einigen Landesverfassungsschutzämtern besteht demnach die Sorge, dass dort gesammelte Informationen und etwaige Einschätzungen über die AfD "ihren Weg in die Öffentlichkeit oder direkt in die Hände der AfD finden".

Die Einschätzung des Videos von Chemnitz ist nicht das erste Mal, dass das Vorgehen von Maaßen und seiner Behörde Irritationen auslöst. Die Übersicht: