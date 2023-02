Immer wieder befasst sich Ulrich Burchert mit dem Arbeitsleben in der DDR. In einer Serie geht es um den Alltag einer Sängerin. Er nennt sie Solo Sunny real - in Anlehnung an den 1980 entstandenen Klassiker "Solo Sunny" von Konrad Wolf, der von einer Sängerin in der DDR erzählt.

Die hier porträtierte Ost-Berliner Sängerin ist über die Stationen Kinderrundfunkchor, Singebewegung und die Musikhochschule in ein Ensemble gekommen, das durchs Land tourt und auf Betriebsfeiern und Volksfesten auftritt.

