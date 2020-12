Sehen Sie im Video: Harter Lockdown –Bund und Länder beraten Sonntag über neue Corona-Maßnahmen.













Für den Main-Kinzig-Kreis gilt bereits seit Freitagabend bis zum 20. Dezember eine nächtliche Ausgangssperre von 9 Uhr Abends bis 5.00 Uhr Morgens. Und das Ordnungsamt war entsprechend unterwegs, um die Ausgangssperre auch zu kontrollieren. Ähnliche Regeln werden von Samstag an in Baden-Württemberg in Kraft treten. Das ganze passiert vor dem Hintergrund dramatischer Corona-Infektions-Zahlen. Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch Institut 28.438 neue Infektionen gemeldet. Im Kampf gegen die Pandemie wollen nun auch Bund und Länder Insidern zufolge am Sonntag über ein weitgehendes Herunterfahren des öffentlichen Lebens ab der kommenden Woche beraten. Wie aus Verhandlungskreisen verlautete, werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten am Sonntag von 10.00 Uhr an diskutieren, mit welchen Maßnahmen und ab wann genau der rapide Anstieg der Neuinfektionen gestoppt werden soll.

Mehr