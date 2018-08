Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: "Was in Chemnitz geschehen ist, ist unerträglich. Dort, wo Straftaten geschehen, ist es Aufgabe des Rechtsstaates, diese aufzuklären und die Verantwortlichen auch zur Rechenschaft zu ziehen. Und deshalb ist das kein gutes Bild, das wir dort abgegeben haben. Wir müssen immer sehen, dass dies Bilder sind, die auch im Ausland betrachtet werden. Ich glaube aber nicht, dass das, was man da gesehen hat, auch nur annähernd die Realität in Deutschland wiedergibt. Ich glaube fest daran, dass die große Mehrheit der Menschen, die in diesem Land leben, ein weltoffenes und tolerantes Land wollen, indem die Menschen sich mit Respekt begegnen. Bedauerlicherweise gibt es auch andere. Und es ist schrecklich zu sehen, was diejenigen in der Lage sind anzurichten. Sowohl gegenüber anderen Einzelpersonen, die sie verfolgt haben. Aber auch an dem Ansehen unseres Landes im Ausland. Und deshalb muss das alles aufgeklärt werden. Und dort, wo Straftaten begangen worden sind müssen diese Straftaten natürlich auch zu Konsequenzen führen. Und diejenigen, die sie begangen haben, auch zur Rechenschaft gezogen werden."