„Überfällige Klatsche“



Manche in der Ampel haben an diesem Morgen womöglich noch einen Kater, vor allem mancher Sozialdemokrat: Die Entscheidung aus Karlsruhe, das Heizungsgesetz vorerst zu stoppen, schlug am späten Mittwochabend in Berlin ein, traf auch die Kanzlerpartei bei ihrem traditionellen Hoffest völlig unvorbereitet. Beim Blick in die Presse würden sich einige Koalitionäre heute morgen wohl am liebsten wieder hinlegen. „Überfällige Klatsche“ kommentiert die Süddeutsche Zeitung das Veto vom Bundesverfassungsgericht. Eine „Ohrfeige, um die die Ampel gebettelt hat“, schreibt der Tagesspiegel aus Berlin. Tenor fast überall: Die Bundesregierung ist düpiert, hat das Schlamassel mit ihrem Hin und Her in den vergangenen Monaten aber selbst zu verantworten. Dürfte kein ganz leichter Tag werden für Olaf Scholz und seine Truppe.