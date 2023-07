Dringend gesucht: Klarheit



Klarheit, das sei es, was die Menschen jetzt bräuchten, die Bürgerinnen und Bürger und die "wirtschaftlichen Akteure", schreibt Robert Habeck heute in seiner Mitteilung. "Damit sie sich auf die Wärmewende einstellen können." Darum soll sich am Gesetz selbst nichts mehr ändern, auch wenn man es nun erst im September beschließen will. Warum das nicht ganz unwichtig ist, wurde schon am Montag in der Expertenanhörung zum GEG klar. Da hatte Martin Sibel, der Geschäftsführer des Bundesverband Wärmepumpen (BWP) von der Verunsicherung bei Eigentümern gewarnt. "Die Leute warten ab, hoffen vielleicht auf eine bessere Förderung", warnte Sibel. "Das ist gefährlich." Und tatsächlich seien die Neuaufträge für Wärmepumpen von Januar bis Mai um zwei Drittel gegenüber Vorjahr gefallen. Zugleich seien die Auftragszahlen für Öl- und Gaskessel stark gestiegen.