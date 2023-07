Die AfD will nicht in die Sommerpause



Thomas Gebhart von der Unions-Fraktion beendet am Freitag um 15:55 die letzte Debatte im Bundestag. Es soll nun auch die letzte Abstimmung folgen zu einem Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz. Doch der Geschäftsführer der AfD, Stephan Brandner, zweifelt die Beschlussfähigkeit des Bundestages an. Der amtierenden Sitzungsleiterin Ayman Özoguz bleibt nichts anderes übrig als ein weiter Hammelsprung, um die Beschlussfähigkeit zu klären Die liegt laut Geschäftsordnung des Bundestages, Artikel 45, Absatz 1 bei der Hälfte der Mitglieder des Bundestages plus 1.