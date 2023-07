Merz ist endlich mal in Form



Friedrich Merz hat schon so manche Rede im Bundestag gehalten - er war ja vor 20 Jahren schon mal Fraktionschef der Union. Heute genießt er seinen Auftritt besonders, das Chaos in der Ampel kommt ihm auch deshalb entgegen, weil es in seiner Partei auch nicht wirklich rund läuft. Das Klima im Plenum sei durch das Handeln der Regierung „vergiftet“, schimpft er. Immer wieder missachte die Koalition die Rechte des Parlaments. „Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik so noch nicht gegeben.“ Unruhe in den Reihen von SPD, Grünen und FDP. „Ja gut, das kann ich schon verstehen, dass Sie da etwas unruhig werden“, stichelt Merz.



Der Christdemokrat hat schlechte Wochen hinter sich. An diesem Freitag ist er in Form.