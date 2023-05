Am Sarg: Helmut Kohl und die Söhne Walter und Peter (v.l.) nach der Trauerfeier für Hannelore Kohl 2001 in Speyer

Altkanzler Helmut Kohl sprach nicht gerne über die Tragödien seiner Familie. Das übernimmt nun ein enger Vertrauter, der frühere "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann, in seinem neuen Buch "Ich war Bild". Seine exklusiven Einblicke jetzt im stern.

Ein Anruf auf dem Haustelefon holt mich zurück ins Hier und Jetzt. Es ist die Polizei, draußen vor dem Haus: "Walter Kohl ist da." Schon klingelt es an der Tür. Auf Bitten von Maike öffne ich. Bereits in der nächsten Sekunde drängt sich ein Mann wie ein Berg an mir vorbei in den Flur. Unverkennbar Walter Kohl.

"Da ist ja genau der Richtige", faucht er mich an, stürmt weiter ins Totenzimmer, wo Maike, gebeugt über ihren Mann, gerade die Manschetten an seinen Ärmeln richtet. Er verlangt, mit seinem toten Vater allein im Raum gelassen zu werden. Die Witwe am Totenbett behandelt er wie Luft.