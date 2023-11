Prof. Dr. Hendrik Streeck, Virologe, will für die CDU in den Bundestag

Wegen Debattenkultur Virologe Hendrik Streeck will für die CDU in den Bundestag

Während der Corona-Pandemie war er ein bekanntes Gesicht. Nun will der Virologe Hendrik Streeck für die CDU in den Bundestag. Als Christdemokrat möchte er für den Wahlkreis Bonn kandidieren.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck will für die CDU in den Bundestag. Er wolle bei der Bundestagswahl 2025 für das CDU-Mandat im Wahlkreis Bonn kandidieren, sagte er dem Bonner "General-Anzeiger" (Samstag). "Während der Pandemie wurde uns allen deutlich, dass die Debattenkultur in unserem Land nicht mehr so gut funktioniert", sagte der 46-Jährige. Das habe ihn für ein politisches Mandat motiviert.

Hendrik Streeck: "Möchte Bonn mit meiner Expertise im Bundestag vertreten"

Der Mediziner ist nach eigenen Angaben schon vor der Pandemie in die CDU eingetreten. Zunächst bewirbt er sich im parteiinternen Aufstellungsverfahren und wird sich in den kommenden Monaten den Mitgliedern der CDU Bonn vorstellen. "Ich möchte Bonn mit meiner Expertise im Bundestag vertreten, um die komplexen Herausforderungen unserer Zeit fachkundig und mutig mitzugestalten", sagte er.

Als Arzt und Wissenschaftler habe er jeden Tag einen praktischen Einblick "in das riesige Potenzial unseres Landes, welches wir endlich wieder entfesseln müssen, um Deutschland erneut an die internationale Spitze zu führen". Dafür müsse man Probleme klar benennen und anschließend lösen.