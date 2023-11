CDU in Hessen will mit SPD Koalitionsverhandlungen führen – Grüne in der Opposition

Politischer Wechsel CDU in Hessen will mit SPD Koalitionsverhandlungen führen – Grüne in der Opposition

In Hessen plant die CDU als Siegerin der Landtagswahl mit der SPD Koalitionsverhandlungen führen. Bislang haben seit etwa einem Jahrzehnt CDU und Grüne in Hessen zusammen regiert.

In Hessen steht ein politischer Wechsel an: Die hessische CDU will Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufnehmen. Dies sei einstimmig von Partei und Landtagsfraktion entschieden worden, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Freitag in Wiesbaden. Die Koalitionsverhandlungen sollen am Dienstag beginnen. Damit entschieden sich die Christdemokraten gegen ihren bisherigen Koalitionspartner, die Grünen. Mit diesen hatte die CDU zehn Jahre lang regiert.

Rhein sagte, nach dem deutlichen Sieg seiner Partei bei der Landtagswahl am 8. Oktober gehe es darum, nun eine "klar CDU-geführte Regierung" zu bilden. Zum ersten Mal seit 70 Jahren in Hessen solle dies in einer christlich-sozialen Koalition erfolgen. Das Programm der neuen Koalition solle von "Vernunft und Fortschritt" geprägt sein. Insbesondere bei der Migration gehe es darum, mit Vernunft zu regieren, sagte Rhein. Seine Partei setze auch auf Anreize statt Verbote – dies sei auch der klare Auftrag des Wahlergebnisses.

Hessen: CDU-Landeschef Rhein dankt bisherigem Grünen-Koalitionspartner

Der CDU-Landeschef dankte den Grünen als bisherigem Koalitionspartner für die Zusammenarbeit. "Wir haben zehn gute Jahre hinter uns", sagte Rhein. "Wir haben in diesen zehn Jahren enorm viel erreicht." Gemeinsam habe man sehr erfolgreich für Hessen gearbeitet und wolle nun darauf aufbauen. Die Zusammenarbeit sei von großer Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit geprägt gewesen.