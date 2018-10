Zusammengefasst könnte man sagen: Es läuft bei Tarek Al-Wazir und den hessischen Grünen. Sie eilen von Umfragehoch zu Umfragehoch, Al-Wazir gilt als einer der beliebtesten Politiker des Bundeslandes. "Triff Tarek" - so heißt das Wahlkampfformat. Der Spitzenkandidat diskutiert mit einem überschaubaren Publikum die Themen des Bundeslandes: von bezahlbarem Wohnraum, über Diesel-Fahrverbote bis Lehrermangel. Schon vor der Bayernwahl spürten der Spitzenkandidaten und seine grünen Mitstreiter einen Trend: "Also, wir haben Wahlkampf mit Rückenwind, mit wirklichem Rückenwind. Auf der einen Seite von der Bundesebene, weil die Grünen ja bundesweit gerade ganz gut dastehen, aber auf der anderen Seite auch, weil viele Menschen in Hessen das, was wir hier in den letzten fünf Jahren gemacht haben, gut finden und wollen, dass wir weiter arbeiten an Energiewende, Agrarwende, Verkehrswende, an einer guten Umwelt- und Klimaschutzpolitik und nicht zuletzt an der Bewahrung unserer offenen und vielfältigen Gesellschaft. Das merken wir. Vielen Menschen macht Angst, was da gerade passiert, was da von Rechtsaußen an Angriffen auf unsere Demokratie, auf unsere offene Gesellschaft kommt, und sie wollen da eine klare Haltung haben, und die sehen sie bei uns." "Haltung statt Populismus" - so möchte Al-Wazir gesehen werden. Und das Motto scheint zu ziehen. Eine klare Ansage zu einer Koalitionsvariante nach der Wahl ist Tarek Al-Wazir dagegen derzeit nicht zu entlocken. Auch am Montag in Berlin nicht: TON Auch in der letzten Woche vor der Wahl spulen Al-Wazir und seine Co-Spitzenkandidatin Priska Hinz viele Termine ab, denn sie wissen: Umfragewerte sind eine Sache, Wahlergebnisse eine andere.