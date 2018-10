Nach der Landtagswahl in Hessen kommen dort und in Berlin die Parteien zusammen, um über das Ergebnis zu beraten. In Wiesbaden stellt sich insbesondere die Frage, welche Koalition in Hessen künftig regieren wird. Das amtierende schwarz-grüne Bündnis unter Ministerpräsident Bouffier (CDU) hat voraussichtlich nur eine hauchdünne Mehrheit. In Berlin dürfte es nach dem schlechten Abschneiden von CDU und SPD in Hessen vor allem um Konsequenzen für die große Koalition gehen. Beide Parteien verloren bei der Wahl am Sonntag zweistellig. Stark zulegen konnten die Grünen und die AfD, die in den 16. Landtag einzog. Auch FDP und Linke verbuchten Gewinne.

Die Ereignisse am Tag nach der Hessenwahl im stern-Ticker:

+++ 8.06 Uhr: FDP-Absage an Jamaika +++

Nachdem CDU und Grüne bei der Hessen-Wahl doch noch auf eine hauchdünne Mehrheit im Wiesbadener Landtag gekommen sind, hat sich FDP-Spitzenkandidat René Rock gegen ein Jamaika-Bündnis ausgesprochen. "Wenn Schwarz-Grün eine Mehrheit hat, dann wird sich die FDP nicht an der Regierung beteiligen", sagte Rock dem Radiosender Hitradio FFH. "Wenn jemand eine demokratische Mehrheit hat, soll er die auch ausspielen." Als "Ersatzrad" mache es keinen Sinn, "wenn man keinen wirklichen politischen Hebel hat in einer Koalition, sondern die anderen immer ohne einen die Mehrheit haben. Da kann man auch nichts durchsetzen."

+++ 7.51 Uhr: Der Poker beginnt: Grüne halten sich alle Optionen offen +++

Nach dem Rekordergebnis der Grünen bei der hessischen Landtagswahl will Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir die Entscheidung für eine Koalition vor allem an Inhalten ausrichten. "Wir werden uns jetzt sehr genau anschauen müssen, wie das am Ende in der Sache weitergeht", sagte er dem Radiosender hr-info. "In der Politik soll am Ende die Sache entscheidend sein." Auf die Frage nach seiner Wunschkoalition gab der grüne Spitzenkandidat keine klare Antwort.

Die Grünen hätten ein "grandioses Ergebnis" erreicht, seien in Sphären vorgedrungen, in denen sie noch nie gewesen seien - "auf Augenhöhe mit der SPD". "Wir müssen jetzt daraus etwas Vernünftiges machen." Anders auftreten als bislang wolle er nicht. "Nein, das wäre ja völlig verrückt", sagte Al-Wazir. Man wolle sich weiter an der Sache orientiert und vernünftig mit Problemen auseinandersetzen.

Die 13,1 Prozent für AfD bei der Landtagswahl nannte Al-Wazir "zu viel". "Natürlich werden wir auch in den nächsten Jahren kräftig daran arbeiten müssen, dass das wieder weniger wird." Die AfD werde das Klima im Landtag verändern - "und zwar nicht zum Guten".

+++ 6.54 Uhr: SPD-Spitzenkandidat Schäfer-Gümbel lässt eigene Zukunft offen +++

Nach der schweren Schlappe der SPD bei der hessischen Landtagswahl hat Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel seine politische Zukunft weiter offen gelassen. "Wir werden heute Abend darüber reden, welche Konsequenzen wir ziehen", sagte er am Montagmorgen dem Radiosender hr-info. Man habe eine "wirklich bittere Niederlage" erlitten - "eine Niederlage, die unfassbar auch am heutigen Morgen ist", sagte Schäfer-Gümbel. Die SPD habe im Wahlkampf die Themen gesetzt, wenn über Landespolitik geredet worden sei. "Und dennoch haben wir diese Wahl um Platz eins drastisch verloren, wegen des Bundestrends."

+++ 3.34 Uhr: So geht's weiter nach der Hessenwahl +++

Nach der Landtagswahl in Hessen beraten die Parteigremien in Bund und Land am Montag über ihr weiteres Vorgehen. Für CDU und SPD bedeutet das Ergebnis eine weitere schwere Niederlage. Beide haben in Hessen Verluste in zweistelliger Höhe erlitten, beide machen in erster Linie das Erscheinungsbild der großen Koalition in Berlin dafür verantwortlich. Die SPD will auf Vorschlag von Parteichefin Andrea Nahles in Präsidium und Vorstand einen Kriterienkatalog beraten, wie die große Koalition künftig besser arbeiten kann und wann für die SPD eine rote Linie erreicht ist.

+++ 1.54 Uhr: Vorläufiges amtliches Endergebnis: auch "Ampel" möglich +++

Bei der Landtagswahl in Hessen haben CDU und SPD starke Verluste hinnehmen müssen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam die CDU am Sonntag auf 27,0 Prozent, die SPD auf 19,8, die Grünen ebenfalls auf 19,8, die AfD auf 13,1, die FDP auf 7,5 und die Linke auf 6,3 Prozent.

+++ 1.38 Uhr: Grüne holen fünf Wahlkreise +++

Die hessischen Grünen haben bei der Landtagswahl am Sonntag insgesamt fünf Direktmandate errungen. Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir setzte sich in seinem Offenbacher Wahlkreis mit 27,5 Prozent der Wahlkreisstimmen gegen die Bewerber von CDU und SPD durch, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Auch bei den Landesstimmen lagen die Grünen in dem Wahlkreis vorn. Vor fünf Jahren hatte die CDU dort das Direktmandat geholt.

Die zweite Grünen-Spitzenkandidatin Priska Hinz konnte sich im Lahn-Dill-Kreis hingegen nicht durchsetzen. Dort gewann die CDU wie bereits vor fünf Jahren das Direktmandat. Hinz ist in der bisherigen schwarz-grünen Landesregierung Umweltministerin, Al-Wazir Wirtschafts- und Verkehrsminister sowie Stellvertreter von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Ihren zweiten Wahlkreis gewannen die Grünen in Darmstadt direkt. Dort ließ die Kandidatin Hildegard Förster-Heldmann CDU und SPD hinter sich. Ein Wahlkreis in Kassel ging direkt an die Grünen-Kandidatin Vanessa Gronemann. Zwei Frankfurter Wahlkreise gewannen für die Grünen Miriam Dahlke und Marcus Bocklet.

+++ 1.12 Uhr: Johannes Kahrs (SPD) greift Union an +++

Nach dem schlechten Wahlergebnis der SPD in Hessen kritisiert die Bundes-SPD die Koalitionspartner CDU und CSU scharf. "Für das katastrophale Erscheinungsbild der Koalition ist allein die Union verantwortlich", sagte der Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD-Fraktion, Johannes Kahrs, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Der unsägliche Eindruck des Dauerstreits bei CDU und CSU, nicht zuletzt durch die ständigen Reibereien zwischen Merkel und Seehofer, muss aufhören."

"Die SPD kann das Elend eines politischen Hühnerhaufens an der Spitze der Union nicht mehr länger akzeptieren", sagte Kahrs. "Auf der Sachebene funktioniert die Koalition gut - aber die SPD wird in das schreckliche Erscheinungsbild der Koalition, das von der Union geprägt wird, hineingezogen und nimmt damit Schaden", bemängelte der Sprecher des rechten SPD-Flügels. "Die Union muss wissen: Wir sind nicht bereit, uns das noch lange anzutun." Die SPD wolle jetzt klären, "welche Inhalte bis September 2019 in der Koalition durchgesetzt werden - dann werden wir zur Halbzeit Bilanz ziehen", fügte Kahrs hinzu. "Das ist die Sollbruchstelle - ich kann nur allen raten, sich bis dahin anzustrengen."

+++ 1.04 Uhr: Thüringens CDU-Chef fordert Konsequenzen +++

Nach der Hessenwahl und mit Blick auf die Landtagswahlen 2019 in Brandenburg, Sachsen und Thüringen hat der thüringische CDU-Vorsitzende Mike Mohring Konsequenzen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. "Wenn sie die Themen anpackt, hat sie natürlich den Zuspruch", sagte Mohring dem "Handelsblatt". "Die Menschen erwarten eine handlungsfähige Bundesregierung."

"Die Große Koalition braucht einen Neustart und muss sich endlich auf die Arbeit konzentrieren und entscheiden, wo Lösungen erwartet werden", sagte Mohring. Die Bundesregierung müsse beweisen, "dass der Staat handlungsfähig ist".

Sollte Merkel beim Bundesparteitag im Dezember zur Wiederwahl antreten, wäre die CDU "gut beraten, sie zu unterstützen", sagte Mohring dem "Handelsblatt" weiter. Die CDU dürfe keinen "Chaos-Parteitag" abliefern, "mit gravierenden Folgen für die Regierbarkeit des Landes in einem schwierigen weltpolitischen Umfeld". Alles andere würde den Zustand der Selbstbeschäftigung nur quälend verlängern.

+++ 0.30 Uhr: Dreyer kündigt deutlichere Abgrenzung zur Union an +++

Nach den hohen Verlusten der SPD bei der Landtagswahl in Hessen hat die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer eine schärfere Abgrenzung ihrer Partei von der Union in der großen Koalition im Bund angekündigt. "Wir waren zu nachsichtig mit dem Koalitionspartner in Berlin", sagte sie der "Rheinischen Post" . Der Streit zwischen den Unionsparteien CDU und CSU habe die SPD als Koalitionspartner ebenfalls beschädigt. Die SPD bestehe auf einen verbindlichen Fahrplan für die weitere Arbeit der großen Koalition. "Die Union ist am Zug." Mit Blick auf einen möglichen Rücktritt von CSU-Chef Horst Seehofer sagte Dreyer: "Wir werden nicht warten, bis Seehofer geht oder auch nicht."

+++ 0.22 Uhr: Linnemann fordert Konsequenzen +++

Nach den hohen Verlusten der CDU bei der Landtagswahl in Hessen hat der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Union, Carsten Linnemann, von Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel Konsequenzen verlangt. "Wer hier in Berlin dieses Ergebnis schönreden will, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt", sagte er der "Rheinischen Post". "Unsere massiven Stimmenverluste lassen befürchten, dass wir weiterhin dabei sind, unseren Status als Volkspartei zu verlieren." Spätestens bei der CDU-Vorstandsklausur am 4. und 5. November in Berlin müsse die Führungsspitze darlegen, wie die CDU die Wende schaffen solle.

+++ 0.07 Uhr: Bouffier gewinnt Wahlkreis in Gießen +++

Bei der Landtagswahl in Hessen hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) seinen Wahlkreis in Gießen gegen den SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel erneut direkt gewonnen. Wie die Wahlleitung mitteilte, holte Bouffier 33,8 Prozent der Wahlkreisstimmen. Auf Schäfer-Gümbel entfielen demnach 26,7 Prozent. Vor fünf Jahren hatte Bouffier noch 46,9 Prozent erreicht, Schäfer-Gümbel 39,3 Prozent.

+++ 0.06 Uhr. Habeck kritisiert Nahles +++

Grünen-Chef Robert Habeck hält den Versuch der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles, die Arbeit der großen Koalition mit Hilfe eines Kriterienkatalogs zu verbessern, für untauglich. Eine solche "technische Maßnahme" sei genau falsch, um wieder mehr Vertrauen für die Arbeit der SPD und der großen Koalition zu gewinnen, sagte Habeck in der ARD-Sendung "Anne Will". "Was sich da ändern soll, ist das Geheimnis von Frau Nahles."

Auf Vorschlag von Nahles wollen die Sozialdemokraten bereits an diesem Montag in Präsidium und Vorstand über einen Kriterienkatalog beraten, wie die GroKo künftig besser arbeiten kann und wann für die SPD eine rote Linie erreicht ist.

Die große Koalition müsse für eine Verbesserung ihrer Arbeit auch personelle Konsequenzen ziehen, meinte Habeck. "Vielleicht Herrn Seehofer nach Hause schicken, das wäre mal ein Start." CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer

+++ 0.04 Uhr: CDU-Landesgruppenchef fordert Merkel zum Handeln auf und kritisiert Seehofer +++

Der Landesgruppenchef der Hessen-CDU im Bundestag, Michael Brand, hat nach den massiven Stimmenverlusten für seine Partei bei der hessischen Landtagswahl von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Veränderungen gefordert. "Jetzt kommt es darauf an, dass auch Angela Merkel die Botschaft versteht und entsprechend handelt, dass sie endlich offener wird, mehr zu Gespräch und Beteiligung einlädt, und dass die bleierne Atmosphäre endet, die sich über die Union in Berlin gelegt hat", sagte er dem Nachrichtenportal t-online.de.

"Dieses Ergebnis war ein klarer Kinnhaken, und der ist aus Berlin gekommen", sagte der Abgeordnete aus Fulda weiter. Er warf Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) mit Blick auf den Asylstreit der Union vor, die große Koalition über Monate hinweg "in Geiselhaft" genommen zu haben.

+++ 0.00 Uhr: Grünen-Spitzenkandidat Al-Wazir holt Direktmandat in Offenbach +++

Der hessische Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir hat bei der Landtagswahl in seinem Wahlkreis Offenbach-Stadt das Direktmandat geholt. Al-Wazir setzte sich mit 27,5 Prozent der Wahlkreisstimmen gegen die Bewerber von CDU und SPD durch, wie die Landeswahlleitung am Abend mitteilte. Auch bei den Landesstimmen lagen die Grünen in dem Wahlkreis vorn. Vor fünf Jahren hatte die CDU das Direktmandat geholt.