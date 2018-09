Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen hat erneut für Schlagzeilen gesorgt. In einem Interview mit der Bild-Zeitung hat er Zweifel an Berichten über Hetzjagden während der Demonstrationen in Chemnitz geäußert. Die Skepsis gegenüber den entsprechenden Medienberichten werden von mir geteilt, sagte Maaßen. Dem Verfassungsschutz lägen keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden hätten. Die Echtheit eines Video, das Jagdszenen auf Menschen mit Migrationshintergrund in Chemnitz zeigen soll, bezweifelte Maaßen in dem Interview. SPD, Grüne, Linke und FDP zeigten sich am Freitag empört. Auch Rücktrittsforderungen wurden laut. Bundesinnenminister Horst Seehofer steht dagegen nach Angaben seines Ministeriums weiter hinter Maaßen. Zur eigentlichen Bewertung der Vorgänge in Chemnitz äußerte sich Seehofer nach einer Innenministerkonferenz in Wiesbaden zurückhaltend: "Also, kurz zusammengefasst: Ich stehe im ständigen Kontakt mit den Sicherheitsbehörden, mein Informationsstand ist identisch. Und natürlich werden wir weiter auf die Dinge in der Auswertung und Bewertung schauen. Aber ich habe jetzt keinen Anlass, etwas anderes anzunehmen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte am Mittwoch in einer Regierungserklärung eine ähnliche Position vertreten wie Maaßen: "Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrom in Chemnitz. Das sind Worte, die das, was dort passiert sind, nicht richtig beschreiben." Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Regierungssprecher Steffen Seibert hatten dagegen vergangene Woche sehr wohl von Hetzjagden gesprochen und diese verurteilt.