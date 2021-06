Die Pandemie hat uns erschöpft. Die Wunden sind tief. Wir haben erlebt, wie Freunde zu Feinden geworden sind. Weil Corona sie radikalisiert hat. Unterstützer und Kritiker der Maßnahmen sollten sich wieder offener begegnen, meint unser Autor.

Es war eine leidvolle Erfahrung in der Pandemie. Fast schlimmer als die Pandemie selber. Viele Menschen haben ihre Fähigkeit zum Streit verloren. Lagerdenken hat Einzug gehalten in Deutschland. Mit verhärteten Fronten, wie man sie nur selten erlebt.

Ich selber habe oft kritische Artikel zum Thema Corona-Maßnahmen gepostet und geschrieben. Für viel zu viele Leute hat das gereicht, um mich in Windeseile dem Lager der sogenannten Corona-Leugner zuzurechnen. Egal, was in den Artikeln stand.

Die Zeit der Argumente war angesichts der Opferzahlen vorbei. Jede Einlassung zur Unwirksamkeit oder Schrägheit von einzelnen Regierungsmaßnahmen wurde mit dem Verweis auf 80.000 Corona-Tote niedergemäht. Es war eigentlich egal, was die Regierung entschied. Vielleicht habe es ja geholfen, hieß es. Im Angesicht der vielen Opfer solle man doch nicht jede Entscheidung so genau nehmen.

Kühler Kopf trotz Corona

Doch. Gerade im Ausnahmezustand sollten wir es noch genauer nehmen als sonst. Gerade wenn es hart auf hart kommt, muss ein kühler Kopf bewahrt werden. Sonst setzen wir kopflos unsere Demokratie und Freiheit aufs Spiel. Panik ist keine angemessene Reaktion auf Herausforderungen.

Gelockerte Corona-Maßnahmen Geöffnete Restaurants und Cafés, sogar etwas Kultur: Diese Bilder lassen für den Sommer hoffen 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter Aufbruchstimmung In Hamburg darf neben dem Einzelhandel auch die Außengastronomie seit Samstag wieder unter Auflagen öffnen. Hier stellt der Mitarbeiter eines Restaurants im Schanzenviertel erstmals seit längerer Zeit wieder Tische und Bänke auf. Laut Polizeiangaben kamen am Samstagabend etwa 1400 Menschen in die Schanze, nicht jeder habe sich dabei an die vorgeschriebenen Corona-Regeln gehalten, hieß es. Mehr

Der Philosoph Karl Popper hat gefordert, dass jede Theorie der Nachprüfung durch Experimente ausgesetzt werden muss. Aufgabe der Wissenschaft sei es, alle Kraft einzusetzen, um eine gültige Theorie anzugreifen. Entweder, sie hält Stand - dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie stimmt - oder sie fällt in sich zusammen und eine neue Theorie entsteht. Nur so kann sich Wissenschaft weiterentwickeln.

Raus aus den verkanteten Diskussionen

Frank Schmiechen Seit mehr als 30 Jahren ist Frank Schmiechen Journalist. Unter anderem war er stellvertretender Chefredakteur der "Welt" und Chefredakteur von "Gründerszene". Heute berät er Politik und Wirtschaft in allen Fragen der Kommunikation. Schmiechen liebt Popmusik und Fußball.

Ich bin großer Anhänger dieser Gedanken. Genau so sollte auch guter Journalismus funktionieren. Medien haben die Aufgabe, mit intelligenter Kritik und klugen Argumenten scheinbare Gewissheiten anzugreifen. Im Dienste der Leser. Wenn alle in eine Richtung schreiben, sollte es der erste Reflex von klugen Journalisten sein, die Richtung zu wechseln.

Dabei muss es egal sein, von welcher Seite Beifall oder Buh-Rufe kommen. Die Regierungskritik würde von der falschen Seite beklatscht, habe ich in den vergangenen Monaten oft gelesen. Das ist ein zentrales Argument der Corona-Mahner, die sich jede Kritik an Zahlen, Maßnahmen und Entscheidungen verbieten. Aber wird ein Argument wirklich schwächer, weil es von Durchgeknallten beklatscht wird?

Wir müssen raus aus den verfeindeten Lagern. Raus aus den verkanteten Diskussionen, die zu nichts mehr führen. Niemand ist der Meinung, dass wir in den zurückliegenden 15 Monaten alles richtig gemacht haben in Deutschland. Also los! Was müssen wir besser machen, wenn die nächste unerwartete Herausforderung kommt? Und sie kommt bestimmt.