Das extreme Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW im Juli 2021 hat mehr als 180 Menschen das Leben gekostet. Tausende verloren ihr Zuhause. Ein Jahr später ist auch der Einfluss des Klimawandels ein großes Thema.

In Trauer vereint haben die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen am ersten Jahrestag des katastrophalen Hochwassers der insgesamt mehr als 180 Flutopfer gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Donnerstag zunächst das im Juli 2021 schwer getroffene Ahrtal und nahm anschließend an einem ökumenischen Gedenkgottesdienst in Euskirchen bei Bonn teil.