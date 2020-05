Sehen Sie im Video: Bundesinnenminister Horst Seehofer zu den Lockerungen der Grenzkontrollen.





O-TON BUNDESINNENMINISTER HORST SEEHOFER (CSU) "Dann habe ich das Kabinett informiert, dass in der praktischen Ausgestaltung der Kontrollen es ab dem 16. Mai Lockerungen geben wird. Wir werden erstens an all diesen Abschnitten Frankreich, Schweiz und Österreich alle Grenzübergangsstellen öffnen." "Ich kann hier sagen, dass alle drei Länder, die Franzosen, die Schweizer wie die Österreicher der Meinung sind, dass es für eine Lockerung der Grenzkontrollen gegenüber Italien zu früh wäre. Es ist die Meinung aller drei. Alle drei haben direkte Grenzen mit Italien, wir nicht." "Wenn das mit der Disziplin in der Bevölkerung, mit Hygiene, mit Mundschutz, mit Abstandsregeln so weiter läuft, trotz der Lockerungen, die im Laufe des Mai ja nicht nur bei uns, sondern in fast allen europäischen Ländern geschehen, dann können wir uns vorstellen, dass wir am 15.6. wieder freien Reiseverkehr haben. Aber ich bitte, diese Bedingungen mit zu berücksichtigen." "Ich bin dafür, dass die erste und die zweite Bundesliga beginnt - wenn ich es jetzt recht vom Kalender her im Kopf habe, am Wochenende. Und ich freue mich darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das war auch ein Stück Lebensfreude und Lebensinhalt. Ich bekenne mich auch dazu, und für viele Millionen Menschen in Deutschland."