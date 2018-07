Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist bereits erschienen. Wir veröffentlichen den Text aufgrund der aktuellen politischen Lage erneut und haben die Ereignisse entsprechend aktualisiert.

Horst Seehofer droht Angela Merkel - Nachrichten mit dieser Schlagzeile waren in den vergangenen Jahren keine Seltenheit. Im Gegenteil: Konflikten mit der Kanzlerin ging der CSU-Vorsitzende, frühere bayerische Ministerpräsident und heutige Bundesinnenminister nie aus dem Weg. Meist gab es aber eine Verständigung - auch wenn sich Seehofer dafür am Ende oft mangelnde Glaubwürdigkeit vorwerfen lassen musste. Diesmal ist es anders. Im größten politischen Streit seiner Karriere - der Asylkrise mit der Kanzlerin - zieht Seehofer die Notbremse. Und legt sein politisches Schicksal in die Hände der CDU.

In einem Spitzengespräch will der Bundesinnenminister die Schwesterpartei an diesem Montag zum Einlenken im dramatischen Asylstreit bewegen. Erst danach will er endgültig über seinen zuvor angekündigten Rücktritt von beiden Ämtern entscheiden. Ist es das letzte Mal, dass Seehofer die ultimative Machtprobe mit der Kanzlerin sucht?

Merkel sagt, wo es langgeht

Zuvor hatte schon Angela Merkel (CDU) ihre rote Linie markiert. Sollte ihr Innenminister Horst Seehofer eigenmächtig Zurückweisungen von Menschen an der Bundesgrenze anordnen, wäre dies ein Fall für ihre Richtlinienkompetenz. Sprich: Die Regierungschefin sagt, wo's langgeht, nicht der Ressortchef.

Es war schwer vorstellbar, dass ein politisches Schwergewicht wie Seehofer in diesem Fall den Kopf einzieht und spurt. Die Konsequenz dürfte dann klar sein: der Rücktritt oder der Rauswurf des Innenministers. Für die wahrscheinlichere Möglichkeit einer Entlassung hatte der CSU-Chef nun sich im Interview mit der "Passauer Neuen Presse" (Registrierung erforderlich) in Stellung gebracht.

Kritik an Horst Seehofer wird lauter - auch aus der CDU

"Wenn man mit dieser Begründung einen Minister entließe, der sich um die Sicherheit und Ordnung seines Landes sorgt und kümmert, wäre das eine weltweite Uraufführung. Wo sind wir denn?", sagte Seehofer. "Wenn man im Kanzleramt mit der Arbeit des Bundesinnenministers unzufrieden wäre, dann sollte man die Koalition beenden." Der 68-Jährige bekräftigte erneut, notfalls im Alleingang zu handeln und seine Ideen in der Flüchtlingspolitik umzusetzen - das Ende der GroKo und auch seiner politischen Karriere nimmt der CSU-Chef dabei offenbar in Kauf.

Die Kritik an Seehofers Äußerungen wird indes auch in der "Schwester"-Partei CDU immer lauter. "In Wahrheit geht es im Moment auch überhaupt nicht um das Thema Grenzabweisung, sondern in Wahrheit will die CSU eine Verschiebung der Position der Union weit nach rechts gegen Europa", sagte der der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther im Deutschlandfunk. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen griff die CSU und deren Chef ebenfalls scharf an. Wegen einer ungewissen Lösung für drei Grenzübergangsstellen zu Österreich bei 800 weiterhin unkontrollierten Grenzkilometern werde "alles - eine Koalition, diese Erfolgsfraktionsgemeinschaft - aufs Spiel gesetzt", sagte der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Auswärtiges im ZDF-"Morgenmagazin". "Das ist überhaupt nicht mehr rational und überhaupt nicht verantwortlich." Alleingänge seien keine Lösungen.

Seehofer verteidigte in der " Passauer Neuen Presse" seine kompromisslose Linie: "Die CSU kämpft hier um ihre Überzeugung. Das ist wichtiger als Posten. Ich höre Tag für Tag von vielen Menschen: 'Bleiben Sie standhaft. Fallen Sie nicht um!' Es geht um Glaubwürdigkeit. Das ist die Voraussetzung für das Vertrauen der Menschen." Seine selbsternannten - und der Öffentlichkeit weiter nicht bekannten - Masterplan Migration lasse er sich "nicht zusammenstreichen".

Fehde zwischen CSU-Chef und Angela Merkel

Der CSU-Politiker als Kämpfer für Gerechtigkeit und Glaubwürdigkeit, als Garant Sicherheit und Ordnung? Dass es ihm nur darum geht, ist schwer zu glauben. Die bayerische Landtagswahl am Horizont, rüstet seine Partei schon seit Monaten schwer auf: verbal und politisch. Dazu kommt im Falle Seehofers das Selbstbewusstsein eines altgedienten Politschlachtrosses. Er muss es nicht mehr allen recht machen, schon gar nicht der Kanzlerin: Mit Angela Merkel ist er schon seit Jahrzehnten politisch verbunden, menschlich scheinen sich die Beiden jedoch von Jahr zu Jahr weiter voneinander zu entfernen.

Der Streit um die Flüchtlingspolitik dieser Tage ist längst auch der Höhepunkt der Eskalation zwischen ihnen, der Showdown des Duells Seehofer gegen Merkel.

Lange Liste von Meinungsverschiedenheiten

Die Liste der öffentlich ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten, Demütigungen und Entfremdungen ist lang, sehr lang. Eine Auswahl: