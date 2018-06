Angela Merkel (CDU) hat ihre rote Linie markiert. Sollte ihr Innenminister Horst Seehofer eigenmächtig Zurückweisungen von Menschen an der Bundesgrenze anordnen, wäre dies ein Fall für ihre Richtlinienkompetenz. Sprich: Die Regierungschefin sagt, wo's langgeht, nicht der Ressortchef.

Schwer vorstellbar, dass ein politisches Schwergewicht wie Seehofer in diesem Fall den Kopf einzieht und spurt. Die Konsequenz dürfte dann klar sein: der Rücktritt oder der Rauswurf des Innenministers. Für die wahrscheinlichere Möglichkeit einer Entlassung hat der CSU-Chef nun sich nun im Interview mit der "Passauer Neuen Presse" (Registrierung erforderlich) vorab in Stellung gebracht.

Kritik an Horst Seehofer wird lauter - auch aus der CDU

"Wenn man mit dieser Begründung einen Minister entließe, der sich um die Sicherheit und Ordnung seines Landes sorgt und kümmert, wäre das eine weltweite Uraufführung. Wo sind wir denn?", sagte Seehofer. "Wenn man im Kanzleramt mit der Arbeit des Bundesinnenministers unzufrieden wäre, dann sollte man die Koalition beenden." Der 68-Jährige bekräftigte erneut, notfalls im Alleingang zu handeln und seine Ideen in der Flüchtlingspolitik umzusetzen - das Ende der GroKo und auch seiner politischen Karriere nimmt der CSU-Chef dabei offenbar in Kauf.

Die Kritik an Seehofers Äußerungen der vergangenen Woche wird indes auch in der "Schwester"-Partei CDU immer lauter. "In Wahrheit geht es im Moment auch überhaupt nicht um das Thema Grenzabweisung, sondern in Wahrheit will die CSU eine Verschiebung der Position der Union weit nach rechts gegen Europa", sagte der der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther im Deutschlandfunk. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen griff die CSU und deren Chef ebenfalls scharf an. Wegen einer ungewissen Lösung für drei Grenzübergangsstellen zu Österreich bei 800 weiterhin unkontrollierten Grenzkilometern werde "alles - eine Koalition, diese Erfolgsfraktionsgemeinschaft - aufs Spiel gesetzt", sagte der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Auswärtiges im ZDF-"Morgenmagazin". "Das ist überhaupt nicht mehr rational und überhaupt nicht verantwortlich." Alleingänge seien keine Lösungen.

Seehofer verteidigte in der " Passauer Neuen Presse" seine kompromisslose Linie: "Die CSU kämpft hier um ihre Überzeugung. Das ist wichtiger als Posten. Ich höre Tag für Tag von vielen Menschen: 'Bleiben Sie standhaft. Fallen Sie nicht um!' Es geht um Glaubwürdigkeit. Das ist die Voraussetzung für das Vertrauen der Menschen." Seine selbsternannten - und der Öffentlichkeit weiter nicht bekannten - Masterplan Migration lasse er sich "nicht zusammenstreichen".

Fehde zwischen CSU-Chef und Angela Merkel

Der CSU-Politiker als Kämpfer für Gerechtigkeit und Glaubwürdigkeit, als Garant Sicherheit und Ordnung? Dass es ihm nur darum geht, ist schwer zu glauben. Die bayerische Landtagswahl am Horizont, rüstet seine Partei schon seit Monaten schwer auf: verbal und politisch. Dazu kommt im Falle Seehofers das Selbstbewusstsein eines altgedienten Politschlachtrosses. Er muss es nicht mehr allen recht machen, schon gar nicht der Kanzlerin: Mit Angela Merkel ist er schon seit Jahrzehnten politisch verbunden, menschlich scheinen sich die Beiden jedoch von Jahr zu Jahr weiter voneinander zu entfernen.

Der Streit um die Flüchtlingspolitik dieser Tage ist längst auch der Höhepunkt der Eskalation zwischen ihnen, der Showdown des Duells Seehofer gegen Merkel.

Lange Liste von Meinungsverschiedenheiten

Die Liste der öffentlich ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten, Demütigungen und Entfremdungen ist lang, sehr lang. Eine Auswahl:

Seehofer wird unter Bundeskanzler Kohl Bundesgesundheitsminister. Mit am Kabinettstisch sitzt Merkel als Familienministerin. Mai 1999: Der Bundestag beschließt ein neues Staatsangehörigkeitsrecht und die sogenannte doppelte Staatsbürgerschaft. In der Debatte zuvor war die CSU strikt dagegen, Merkel plädierte für ein Optionsmodell, nach dem Kinder von Migranten sich mit 17 entscheiden können. Der erste Knacks in der Beziehung.

Im TV-Duell vor der Bundestagswahl sagt Merkel öffentlich "Nein" zu der von der CSU-geforderten Autobahnmaut. August 2015: "Wir schaffen das", sagt Merkel über die Bewältigung der Flüchtlingszahlen. Kurz darauf schließt sie nicht die Grenzen, als Schutzsuchende von Ungarn über Österreich nach Deutschland einreisen. Seehofer nennt das Vorgehen einen Fehler. Aus Streit wird zusehends Feindschaft.

Auf dem CSU-Parteitag in München zerreißt Seehofer die Politik der Kanzlerin auf offener Bühne, während sie neben ihm steht. Der Bruch ist für alle sichtbar. Januar 2016: Auf der CSU-Klausur in Wildbad Kreuth bezeichnet Seehofer das Verhältnis zu Merkel als "angeknackst". Er sagt: "Es ist ein Thema, das mich ungeheuer belastet - weil ein so vertrauensvolles Verhältnis in einem so wichtigen Thema wie der Begrenzung gestört ist."

maximal 200.000 neue Flüchtlinge pro Jahr. Merkel ist strikt dagegen. Die nächste Drohung mit einer Verfassungsklage.

Zum zehnten Integrationsgipfel im Kanzleramt schickt Seehofer einen Staatssekretär als Vertretung. Als Zeichen der Uneinigkeit mit der Kanzlerin will der Minister das aber nicht verstanden wissen. Juni 2018: Seehofer verschiebt die für den Folgetag geplante

Vorstellung seines Migrationsplans. Es gibt Differenzen mit Merkel über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze, Seehofer droht Merkel mit einem Alleingang. Der Showdown beginnt.

Die Stimmung dieser Tage legt den Schluss nahe, dass diese Liste schon in Kürze um weitere Punkte wächst. Mit seinem Interview hat Seehofer einmal mehr deutlich gemacht, dass er keiner Konfrontation mit Merkel aus dem Weg geht.