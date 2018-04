Nach der Todesfahrt in Münster und Hinweisen auf einen geplanten Anschlag in Berlin warnt Innenminister Horst Seehofer vor weiteren Attacken. "Wir haben eine sehr angespannte Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland, nach wie vor. Das heißt: Mit einem Anschlag muss jederzeit gerechnet werden. Ich habe das auch vor dem Deutschen Bundestag in meiner ersten Rede gesagt. Das findet dann zunächst nicht wirklich Aufmerksamkeit. Aber ich kann nur sagen, vor diesem Hintergrund ist es richtig, wenn die Sicherheitsbehörden sehr aufmerksam sind und auch Konsequenzen ziehen, wenn es aus ihrer Sicht notwendig ist." In Münster war ein Mann am Samstag mit einem Campingbus in eine Menschenmenge vor einer Gaststätte gerast. Dabei wurden zwei Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Tat nicht politisch motiviert, sondern beruhte auf einer psychischen Erkrankung des Mannes. In Berlin nahm die Polizei nach Angaben vom Sonntag mehrere Verdächtige fest, die möglicherweise ein Verbrechen im Zusammenhang mit dem Berliner Halbmarathon am Sonntag geplant haben sollen.