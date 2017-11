HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Horst Seehofer, CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident: "Ich führe Gespräche, so dass ich die Argumente ernst nehme und anschließend entscheide. Und nicht entschieden habe und dann nur Gesprächsteilnehmern mitteilen, was ich entschieden habe. Was ich entschieden habe, ist ein offener Prozess, der erst heute Abend kurz vorm Vorstand zu Ende geht. Und dass ich alles von meiner Person her beitrage, dass wir zu einer Harmonie und einer Kameradschaft und Kollegialität in der CSU wieder zurückkehren. Das ist mein Hauptziel. Deshalb spreche ich auch mit Hauptbeteiligten, das ist ja völlig klar. Und ich hoffe, dass es dann am Schluss im Parteivorstand zu guten Entscheidungen kommt."