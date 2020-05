Sehen Sie im Video: Eine langjährige Affäre kostet ihn 2007 fast seine politische Karriere – zehn Fakten über Horst Seehofer.





Horst Seehofer wächst mit drei Geschwistern in einfachen Verhältnissen in Ingolstadt auf. In seiner Jugend ist er Handball-Torwart beim ESV Ingolstadt. 1969 tritt Seehofer in die Junge Union ein. Seit 1971 ist er Mitglied der CSU. Drei Jahre nach der Scheidung von seiner Jugendliebe heiratet er 1985 seine heutige Ehefrau Karin. Mit ihr hat er drei erwachsene Kinder: Ulrike, Andreas und Susanne. 2004 tritt Seehofer als Vize-Fraktionsvorsitzender der Union zurück – nach einer Auseinandersetzung mit Angela Merkel. Ein Jahr später ernennt sie ihn zum Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 2007 kostet ihm das Bekanntwerden einer langjährigen Affäre - aus der er eine uneheliche Tochter hat - viele CSU-Sympathien. In der Folge verliert er in der Wahl um den CSU-Vorsitz deutlich gegen Erwin Huber. 2008 wird er dann schließlich doch noch CSU-Vorsitzender und bayrischer Ministerpräsident. Horst Seehofer ist kein Freund von Windrädern: Horst Seehofer In Zukunft wird Bayern wohl massiv auf Stromimporte angewiesen sein. Vor seiner Ernennung zum Innenminister am 14. März 2018 war er der dienstälteste Ministerpräsident.