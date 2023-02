von Benedikt Becker Vor einem Jahr ging stern-Redakteur Benedikt Becker ohne große Erwartungen in den Bundestag, um Olaf Scholz zu hören. Sofort danach kommentierte er die Zeitenwende-Rede. Was sich bewahrheitet hat – und was Quatsch war.

Die Pressetribüne war eher spärlich besetzt. Aber das hatte ich auch nicht anders erwartet. Ehrlich gesagt, hielten sich meine Erwartungen in jeglicher Hinsicht in Grenzen, als ich heute vor einem Jahr, am 27. Februar 2022, den Bundestag betrat. Drei Tage war es her, dass Wladimir Putins Armee die Ukraine überfallen hatte. Im stern-Hauptstadtbüro trafen wir uns an jenem Sonntag, um die Titelgeschichte für das nächste Heft zu schreiben: "Krieg: Das Ende der Welt, wie wir sie kannten".