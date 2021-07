Sehen Sie im Video: Seehofer kritisiert die Uefa als "absolut verantwortungslos".









O-Ton Horst Seehofer (CSU), Bundesinnenminister: "Wenn ich also beinahe täglich von irgendeinem Ministerpräsidenten aufgefordert werde, die Grenzen stärker zu kontrollieren, dann kann ich nur sagen, die entscheidende Kontrollmöglichkeit, ist die Kontrolle durch die Gesundheitsämter. Daneben ist die Bundespolizei für die Überwachung der Einreise zuständig. Und zwar alleine zuständig. Und da möchte ich als Erstes die Botschaft vermitteln, dass es nicht beabsichtigt ist, an den Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland stationäre Grenzkontrollen einzuführen. Wer einreist, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden. Wir werden also sehr darauf achten, dass die Regeln in der Praxis auch beachtet werden. Und das müssen wir, um ein zusätzliches Einschleusen von Infektionsgeschehen in die Bundesrepublik Deutschland zu vermeiden. Ich halte diese Position der Uefa für absolut verantwortungslos. Ja, weil wir in einer Zeit einer Pandemie leben und gerade in solchen Ländern wie Großbritannien ja das Geschehen sehr stark ist. Und wir alle wissen, dass es, das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, natürlich die Kontaktvermeidung und bestimmte Hygiene Vorschriften unabdingbar sind, um die Infektion eines Tages zu überwinden. Und wenn Sie die Bilder anschauen, wenn die Menschen sehr dicht aufeinander sind, dann noch die Erfolge feiern mit großen Umarmungen und all diese Dinge ist vorgezeichnet, dass dies auch das Infektionsgeschehen befördert. Es macht schon Sinn. Das war ja als Sportministerium unser ganzes Bestreben, auch in der Fußball-Bundesliga, in der zweiten Liga, in der dritten Liga, dass wir uns mit den Gesundheitsbehörden auf Regeln verständigen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit gewährleisten, dass solche Events nicht zu einem Ausbreiten des Infektionsgeschehens führen. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum die Uefa hier nicht einer Linie der Vernunft folgt."

