Linksradikale Gruppen haben in Berlin und Hamburg für Mittwoch erneut zu «Revolutionären 1. Mai-Demos» aufgerufen.

Die Veranstaltung in der Hansestadt steht unter dem Motto «Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive». Hinter der Demonstration steht der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau. Angemeldet sind 1000 Teilnehmer.

In Berlin sind am Tag der Arbeit mehrere Demonstrationen und das große Straßenfest «Myfest» im Ortsteil Kreuzberg geplant. Für den Abend haben Linksautonome die sogenannte Revolutionäre 1. Mai-Demonstration angekündigt. Sie soll dieses Mal nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain starten.

Nach der abendlichen Demonstration mit teilweise mehr als 10 000 Teilnehmern hatte es früher regelmäßig Zusammenstöße zwischen Randalierern und der Polizei gegeben. In den vergangenen Jahren ebbten die Gewaltausbrüche von Randalierern aber ab. Am Mai-Feiertag werden in der Hauptstadt knapp 5500 Polizisten im Einsatz sein, darunter auch Beamte aus anderen Bundesländern.

Kundgebungen mehrerer rechter Gruppen und Parteien sowie Gegenproteste sind vor allem in Südostdeutschland geplant. In Chemnitz wird Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland an der zentralen 1. Mai-Kundgebung der AfD teilnehmen. In Erfurt wollte Gauland bei einer Kundgebung mit Thüringens AfD-Chef Björn Höcke zugegen sein.