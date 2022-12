Getrübte Stimmung: Blick in die AfD-Bundestagsfraktion mit den Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla (zweite Reihe an den Rändern)

von Levin Kubeth und Wigbert Löer Bei Debatten bleiben die Reihen der AfD im Parlament leer, interne Streitigkeiten überlagern die Politik – und seit der Reichsbürgerrazzia sind mehrere Parteimitglieder unter dem Verdacht des Terrorismus verhaftet worden. So diskutiert die AfD über sich selbst.

Es ist eine der ihren, die an jenem Mittwoch Anfang Dezember während einer Großrazzia festgenommen wird, eine Reichsbürgerin mitten aus der AfD. Birgit Malsack-Winkemann gehört dem Bundesschiedsgericht der AfD an, sie vertrat ihre Partei bis 2021 im Bundestag. Nun wird die Juristin verdächtigt, einer rechtsextremen terroristischen Vereinigung anzugehören.

In der privaten Facebook-Gruppe "Kollegen der Alternative Hessen" könnte man es jetzt mit der Angst bekommen, weil in der AfD mutmaßliche Terroristen aktiv sind. Doch die Reaktionen fallen anders aus in dem rund 370 Mitglieder starken Forum.